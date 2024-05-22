Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области из-за вспыхнувшей бани погиб домашний скот

В Самарской области погибли индюки, свиньи и куры из-за крупного пожара.

Источник: ГКУ СО центра по делам ГО, ПБ и ЧС

В Кинельском районе Самарской области стало известно о крупном пожаре. К сожалению, огонь уже унес жизнь домашних животных.

По информации ГКУ СО центра по делам ГО, ПБ и ЧС, сообщение о пожаре поступило в полдень, 22 мая 2024 года. В поселке Вертяевка загорелась баня. Огонь стал быстро распространяться и перешел на надворные постройки. К сожалению, из-за возгорания погиб домашний скот: свиньи, индюки и куры. Об этом сообщили хозяйка участка. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

На месте происшествия работал пожарно-спасательный отряд 34 противопожарной службы региона. Спустя 40 минут возгорание удалось ликвидировать. К счастью, все люди живы.

пожары