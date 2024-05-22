В Самарской области из-за вспыхнувшей бани погиб домашний скот

В Кинельском районе Самарской области стало известно о крупном пожаре. К сожалению, огонь уже унес жизнь домашних животных.
По информации ГКУ СО центра по делам ГО, ПБ и ЧС, сообщение о пожаре поступило в полдень, 22 мая 2024 года. В поселке Вертяевка загорелась баня. Огонь стал быстро распространяться и перешел на надворные постройки. К сожалению, из-за возгорания погиб домашний скот: свиньи, индюки и куры. Об этом сообщили хозяйка участка. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.
На месте происшествия работал пожарно-спасательный отряд 34 противопожарной службы региона. Спустя 40 минут возгорание удалось ликвидировать. К счастью, все люди живы.