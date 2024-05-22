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Пять пожарных машин работает на тушении сараев на правом берегу Воронежа

В Северо-Восточном жилом районе после 11 часов дня произошел пожар, который напугал местных жителей.

Клубы серого дыма поднимались около жилых домов. В МЧС сообщили, что в службу спасения сигнал о возгорании поступил в 11:42 в среду, 22 мая. Прибывшие подразделения пожарных обнаружили загорание сараев на улице Богдана Хмельницкого на площади 30 квадратных метров. На текущий момент ликвидацией огня занимаются пять пожарных расчетов.

МЧС