Клубы серого дыма поднимались около жилых домов. В МЧС сообщили, что в службу спасения сигнал о возгорании поступил в 11:42 в среду, 22 мая. Прибывшие подразделения пожарных обнаружили загорание сараев на улице Богдана Хмельницкого на площади 30 квадратных метров. На текущий момент ликвидацией огня занимаются пять пожарных расчетов.
Пять пожарных машин работает на тушении сараев на правом берегу Воронежа
В Северо-Восточном жилом районе после 11 часов дня произошел пожар, который напугал местных жителей.