В Новосибирске из окна гимназии № 1 выпала семиклассница.
Инцидент произошел 20 мая. Как сообщает издание «BFM-Новосибирск», о произошедшем рассказали родители школьников. Информацию подтвердили и в самой гимназии.
— Да, это правда. Было [падение ребенка из окна]. Девочка сейчас находится в больнице, переведена в общую палату, как нам известно. Сегодня с ней по телефону общался классный руководитель. Причины произошедшего пока неизвестны. В этом должны разбираться специалисты, — пояснила директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко.
Одноклассники рассказали, что выпавшая из окна девочка — отличница, она относится к ученикам, от которых педагоги ждут высоких результатов.