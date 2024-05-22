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В Новосибирске из окна гимназии № 1 выпала семиклассница

Из окна гимназии № 1 в Новосибирске выпала ученица 7 класса. Информацию о произошедшем подтвердили в самой гимназии. Ребенок находится в больнице.

В Новосибирске из окна гимназии № 1 выпала семиклассница.

Инцидент произошел 20 мая. Как сообщает издание «BFM-Новосибирск», о произошедшем рассказали родители школьников. Информацию подтвердили и в самой гимназии.

— Да, это правда. Было [падение ребенка из окна]. Девочка сейчас находится в больнице, переведена в общую палату, как нам известно. Сегодня с ней по телефону общался классный руководитель. Причины произошедшего пока неизвестны. В этом должны разбираться специалисты, — пояснила директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко.

Одноклассники рассказали, что выпавшая из окна девочка — отличница, она относится к ученикам, от которых педагоги ждут высоких результатов.

несчастный случай