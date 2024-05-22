В Новосибирске из окна гимназии № 1 выпала семиклассница.

— Да, это правда. Было [падение ребенка из окна]. Девочка сейчас находится в больнице, переведена в общую палату, как нам известно. Сегодня с ней по телефону общался классный руководитель. Причины произошедшего пока неизвестны. В этом должны разбираться специалисты, — пояснила директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко.