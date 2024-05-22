Омич устроил дебош на борту самолета и получил четыре протокола

В отношении омича составили сразу несколько протоколов: «Мелкое хулиганство», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», а также «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».