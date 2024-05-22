Больше 2000 могил: под Самарой нашли незаконное кладбище в лесу

Под Самарой в лесном массиве нашли незаконное кладбище, на котором похоронено более 2000 человек. Видео с места захоронения опубликовала пресс-служба СК Самарской области. Следователи полагают, что нелегальное кладбище появилось из-за превышения должностных полномочий. В совершении преступления подозревают главу городского поселения Волжский Красноярского района.
Хоронили пять лет
Это массовое незаконное захоронение образовалось не за один год. По версии следствия, глава Волжского давал разрешения на захоронения в землях лесного фонда с февраля 2018 года по март 2023 года.
Как отметили в СК Самарской области, на захоронения не было утвержденной проектной документации. Глава поселения тем самым нарушил закон и превысил свои должностные полномочия.
Грозит до 10 лет тюрьмы
Против главы городского поселения Волжский завели уголовное дело по статье 286 УК РФ. Ему может грозить от трех до 10 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности.
Сейчас следователи выясняют все детали дела. Все нужные судебные экспертизы уже назначили. Как поступят с незаконным кладбищем, не сообщается.