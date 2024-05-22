Росавиация срочно выпустила рекомендации после наезда самолета на техника в Кольцово

Комиссия сообщила, что при подготовке самолета Airbus A320 с регистрационным номером RA-73832, принадлежащего авиакомпании «Уральские авиалинии», к выполнению рейса U6−2985 из Екатеринбурга в Бишкек командир воздушного судна после запуска двигателей не подал команду на отключение переговорного устройства выпускающему технику. КВС получил от диспетчера разрешение на руление, снял самолет со стояночного тормоза и начал движение. В это время техник находился у передней стойки шасси. В результате произошел наезд переднего колеса на ногу специалиста. Он получил серьезные телесные повреждения и был экстренно госпитализирован в городскую травматологическую больницу, где одну ногу ампутировали. Как сообщал ЕАН, по этому факту Центральное МСУТ возбудило уголовное дело.
Росавиация в своих рекомендациях довела информацию об этом ЧП до всех авиакомпаний и аэропортов. Авиакомпаниям, выполняющим коммерческие перевозки, комиссия рекомендовала довести эту информацию до экипажей, инженерно-технического (ИТП) и другого персонала, участвующего в подготовке самолетов к вылету. Кроме того, им необходимо повторно изучить технологию взаимодействия пилотов и ИТП во время буксировки, запуска двигателей, выруливания с места стоянки и заруливания, а также меры безопасности при обслуживании самолета с запущенными двигателями.
Следует отметить, что не так давно комиссия Росавиации рекомендовала «Уральским авиалиниям» рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям двух топ-менеджеров, ответственных за обеспечение безопасности полетов, в связи с аварийной посадкой лайнера в поле под Новосибирском. Комиссия пришла к выводу, что посадка произошла из-за допущенных экипажем множественных нарушений. Причинами недостаточной подготовки пилотов она назвала «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовке членов летных экипажей в авиакомпании».