Сильный пожар тушат на просеке в Самаре 22 мая

В среду, 22 мая 2024 года, днем в Промышленном районе Самары произошел сильный пожар. По информации из социальных сетей, на 7-й просеке загорелся частный дом. ЧП прокомментировали в МЧС.
— Подразделения уже на месте, сейчас принимают меры по тушению пожара, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Судя по фото с места происшествия, черные столбы дыма поднимаются высоко в небо и уносятся вдоль других домов. Это возгорание видно с разных мест города. Никакие подробности и причины ЧП пока не известны.
В этот же день в Кинельском районе Самарской области крупный пожар унес жизнь домашних животных. Огонь распространился с бани на надворные постройки. К сожалению, из-за возгорания погибли свиньи, индюки и куры.