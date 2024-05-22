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Сильный пожар тушат на просеке в Самаре 22 мая

Жители Самары заметили черные столбы дыма от пожара на просеке 22 мая.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 22 мая 2024 года, днем в Промышленном районе Самары произошел сильный пожар. По информации из социальных сетей, на 7-й просеке загорелся частный дом. ЧП прокомментировали в МЧС.

— Подразделения уже на месте, сейчас принимают меры по тушению пожара, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Судя по фото с места происшествия, черные столбы дыма поднимаются высоко в небо и уносятся вдоль других домов. Это возгорание видно с разных мест города. Никакие подробности и причины ЧП пока не известны.

В этот же день в Кинельском районе Самарской области крупный пожар унес жизнь домашних животных. Огонь распространился с бани на надворные постройки. К сожалению, из-за возгорания погибли свиньи, индюки и куры.

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