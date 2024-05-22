Бастрыкину доложат об ударе волгоградцев током из-за неисправного домофона

Глава Следственного комитета поручил разобраться в случившемся.
В социальных сетях местные жители пишут, что в мае двое несовершеннолетних попали в медицинское учреждение из-за неисправности домофона в подъезде на проспекте Жукова. Юношей ударило током.
В комитете здравоохранения подтвердили лишь один случай. 19 мая молодой человек пытался воспользоваться домофоном, чтобы связаться с другом. Родители вызвали медиков, госпитализация не потребовалась.
В СУ СКР по Волгоградской области начали проверку случившегося. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.
И. о. руководителя регионального СУ СКР Дмитрий Буравцов представит доклад о результатах проверки и принятом процессуальном решении.