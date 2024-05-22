Ростовчанин установил «прослушку» в автомобиле бывшей жены

В Ростове пресечена деятельность местного жителя, связанная с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения и передачи данных. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
— Установлено, что мужчина скрытно установил в автомобиле бывшей супруги специальное техническое средство, предназначенное для негласного сбора и передачи аудиоинформации. Таким образом злоумышленник собирал информацию о частной жизни женщины, а также получал сведения об особенностях ведения ею коммерческой деятельности, — говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила, что изъятое из машины потерпевшей устройство является специальным техническим средством.
В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».