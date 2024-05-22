Ростовчанин установил «прослушку» в автомобиле бывшей жены

— Установлено, что мужчина скрытно установил в автомобиле бывшей супруги специальное техническое средство, предназначенное для негласного сбора и передачи аудиоинформации. Таким образом злоумышленник собирал информацию о частной жизни женщины, а также получал сведения об особенностях ведения ею коммерческой деятельности, — говорится в сообщении.