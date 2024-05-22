В зоне СВО погиб химик радиационной защиты Иван Лунегов из Добрянки

В зоне проведения СВО погиб 34-летний Лунегов Иван Иванович. О гибели земляка сообщила администрация Добрянского округа. В боевых действиях спецоперации он провел около пяти месяцев. Дома у него остались жена и сын.
Иван Лунегов родился 19 июня 1989 года. Заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО 31 октября прошлого года. Служил химиком взвода радиационной, химической и биологической защиты аэрозольных противодействий гвардейского мотострелкового полка танковой дивизии. Погиб при выполнении боевой задачи 11 мая 2024 года.
Прощание с погибшим в СВО Иваном Лунеговым пройдет в поселке Усть-Черная Гайнского округа Пермского края.
Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича Лунегова.
В Комитете семей воинов Отечества Пермского края создали чат в мессенджере Telegram для семей погибших в СВО участников боевых действий. Чат работает для обмена информацией, общения, приглашения на мероприятия и помощи.