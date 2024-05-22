На Левобережном мусорном полигоне продолжают ликвидировать последствия пожара

— В настоящее время полигон принимает около 1000 кубометров земли. Этого объема достаточно для формирования тела полигона после пожара. С сегодняшнего дня приемка грунта ведется только в дневную смену, — рассказал руководитель направления обработки ТКО Дмитрий Зайтдинова.