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На Левобережном мусорном полигоне продолжают ликвидировать последствия пожара

В МУП «САХ» рассказали, какие работы ведут на Левобережном мусорном полигоне, чтобы предотвратить повторные возгорания.

Источник: Прецедент

По состоянию на 22 мая 2024 года на объекте размещения отходов «Левобережный» продолжаются работы, направленные на изоляцию тела полигона. Пересыпка грунтом сводит к минимуму риски повторных возгораний.

— В настоящее время полигон принимает около 1000 кубометров земли. Этого объема достаточно для формирования тела полигона после пожара. С сегодняшнего дня приемка грунта ведется только в дневную смену, — рассказал руководитель направления обработки ТКО Дмитрий Зайтдинова.

Сотрудники полигона работают в штатном режиме, но в две смены. Такой подход позволяет круглосуточно контролировать ситуацию.

Отходы, собранные в левобережье мегаполиса и Новосибирского муниципального района НСО, поступают на объект размещения отходов «Гусинобродский» и полигон ТБО города Бердска.

Информация о работе полигона «Левобережный» будет сообщена дополнительно.

Напомним, Левобережный мусорный полигон, известный в народе как Хилокская свалка, загорелся вечером 14 мая. Очевидцы сообщали о гребне огня, идущем по полигону. Окрестности заволокло черным дымом, который был виден даже с правого берега.

18 мая специалисты МЧС и МУП «САХ» сообщили, что ликвидировали огонь. Однако чтобы полностью потушить свалку, необходима пересыпка грунтом — только так можно изолировать скрытые очаги горения.

пожары