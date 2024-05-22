На Левобережном мусорном полигоне продолжают ликвидировать последствия пожара

По состоянию на 22 мая 2024 года на объекте размещения отходов «Левобережный» продолжаются работы, направленные на изоляцию тела полигона. Пересыпка грунтом сводит к минимуму риски повторных возгораний.
— В настоящее время полигон принимает около 1000 кубометров земли. Этого объема достаточно для формирования тела полигона после пожара. С сегодняшнего дня приемка грунта ведется только в дневную смену, — рассказал руководитель направления обработки ТКО Дмитрий Зайтдинова.
Сотрудники полигона работают в штатном режиме, но в две смены. Такой подход позволяет круглосуточно контролировать ситуацию.
Отходы, собранные в левобережье мегаполиса и Новосибирского муниципального района НСО, поступают на объект размещения отходов «Гусинобродский» и полигон ТБО города Бердска.
Информация о работе полигона «Левобережный» будет сообщена дополнительно.
Напомним, Левобережный мусорный полигон, известный в народе как Хилокская свалка, загорелся вечером 14 мая. Очевидцы сообщали о гребне огня, идущем по полигону. Окрестности заволокло черным дымом, который был виден даже с правого берега.
18 мая специалисты МЧС и МУП «САХ» сообщили, что ликвидировали огонь. Однако чтобы полностью потушить свалку, необходима пересыпка грунтом — только так можно изолировать скрытые очаги горения.