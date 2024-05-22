«Заключил досудебное соглашение»: приговор убийце красноярской свахи Нины Кузьминой оказался мягче предполагаемого

После этого он похитил автомобиль свахи — красный Mercedes ML-300, забрал из ее сумки ключи и документы, приехал к ней в квартиру к погибшей, а затем ключами открыл входную дверь. Убийца украл более двух миллионов рублей из сейфа, часть которых передал обвиняемой. Валерий перетащил тело свахи в свой автомобиль, вывез его в Иркутскую область и сжег.