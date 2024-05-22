«Заключил досудебное соглашение»: приговор убийце красноярской свахи Нины Кузьминой оказался мягче предполагаемого

22 мая в Красноярске вынесли приговор исполнителю убийства известной свахи Нины Кузьминой. Как сообщили в Следственном комитете, 44-летний мужчина признан виновным в убийстве по найму, разбое и похищении документов.
Суд установил, 63-летняя подруга Кузьминой, имея перед ней долг в 300 тысяч рублей, вступила в сговор с ранее судимым жителем краевого центра — Валерий. В качестве награды она разрешила ему не возвращать 600 тысяч рублей, которые он ранее занимал.
Напомним, криминальная история началась еще 3 марта 2023 года. Тогда посреди бела дня пропала известная горожанка — 67-летняя Нина Кузьмина. В Красноярске она стала известна еще в 90-е годы, когда организовала брачное агентство. Последний раз ее видели выезжающей на своем «Мерседесе» из салона красоты.
Спустя несколько дней поисков полицейские поняли, что, скорее всего, живой женщину уже не найдут. 15 марта задержан первый подозреваемый — тот самый Валерий.
Выяснилось, что он действовал по указанию «заказчицы»: мужчина познакомился с Кузьминой, вошел к ней в доверие, а затем убил сваху в ее же автомобиле. Валерий несколько раз ударил свою жертву по голове ключом-трещоткой и отверткой.
После этого он похитил автомобиль свахи — красный Mercedes ML-300, забрал из ее сумки ключи и документы, приехал к ней в квартиру к погибшей, а затем ключами открыл входную дверь. Убийца украл более двух миллионов рублей из сейфа, часть которых передал обвиняемой. Валерий перетащил тело свахи в свой автомобиль, вывез его в Иркутскую область и сжег.
Мужчина получил 13 лет колонии строгого режима, хотя изначально Валерию грозило до 20 лет за решеткой. Столь мягкий приговор по нескольким особо тяжким статьям в СК объяснили тем, что Валерий заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием.
За организацию убийства 65-летней «подруге» Кузьминой грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование в ее отношении уже завершено. Она свою вину так и не признала.