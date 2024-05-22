Женщину спасли на пожаре в частном доме на 7-й просеке в Самаре

Стали известны подробности крупного пожара на 7-й просеке в Самаре, который произошел 22 мая. На 5-м проезде загорелся дом № 38. Тушение продолжается до сих пор.
— Огонь распространился по кровле частного дома и бане. Огнеборцы на пожаре спасли женщину, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Сообщение о пожаре поступило дежурному в 12:42. Площадь возгорания составила 136 квадратных метров. В 14:41 пожар удалось локализовать. Пожарно-спасательные подразделения все еще борются с огнем.
Площадь возгорания составила 136 квадратных метров. ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, в этот же день в Кинельском районе Самарской области пожар унес жизнь домашних животных. Огонь распространился с бани на надворные постройки. К сожалению, из-за возгорания погибли свиньи, индюки и куры.