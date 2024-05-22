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В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более 3 тысяч человек, в том числе осужденных за террористические преступления, перекрыли в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых органах региона.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в Санкт-Петербурге правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы, члены которой организовали незаконный канал миграции», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что члены группы оказывали услуги иностранным гражданам по незаконному получению миграционных документов, среди которых трудовые патенты, разрешения на временное пребывание и сертификаты о знании русского языка.

«Организаторы преступной схемы создали ООО частное агентство занятости, которое якобы выступало принимающей стороной. При этом фактически данное ООО не вело деятельности, а лишь занималось фиктивной регистрацией мигрантов и выдачей им трудовых патентов», — пояснил источник.

Их усилиями были легализованы на территории РФ более 3 тысяч мигрантов, в том числе ранее осужденные за совершение преступлений террористического характера, отметил он.