В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

«Сегодня в Санкт-Петербурге правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы, члены которой организовали незаконный канал миграции», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что члены группы оказывали услуги иностранным гражданам по незаконному получению миграционных документов, среди которых трудовые патенты, разрешения на временное пребывание и сертификаты о знании русского языка.
«Организаторы преступной схемы создали ООО частное агентство занятости, которое якобы выступало принимающей стороной. При этом фактически данное ООО не вело деятельности, а лишь занималось фиктивной регистрацией мигрантов и выдачей им трудовых патентов», — пояснил источник.
Их усилиями были легализованы на территории РФ более 3 тысяч мигрантов, в том числе ранее осужденные за совершение преступлений террористического характера, отметил он.