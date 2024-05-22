В Новороссийске ищут родителей брошенного ночью на улице ребенка

Малыш был один на улице, и до сих пор о его родителях ничего не известно. Мальчик не разговаривает, но все понимает.



Правоохранительные органы города-героя начали проверку по этому факту, и пытаются установить личность ребенка и его родителей. Пока мальчик помещен в ГКУ СО КК «Абинский СРЦН», где о нем заботятся педагоги и психологи учреждения.



Власти призывают всех, кто может обладать какой-либо информацией о ребенке или его родителях, немедленно сообщить по телефонам (8617) 60−55−10 или 102.



Также жителей призывают быть внимательными к окружающим и своим детям, чтобы предотвратить подобные ситуации. Забота и внимание необходимы ежедневно для обеспечения безопасности близких.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о другом случае, когда приезжая из Сургута бросила свою 2-летнюю дочь в одном из магазинов Краснодара и пыталась сбежать из города на поезде.