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Подозреваемый в мошенничестве экстрадирован в Казахстан из Азербайджана

Астана. 22 мая. КазТАГ — Подозреваемый в мошенничестве экстрадирован в Казахстан из Азербайджана, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: Пресс-служба ГП РК

«Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел РК из Азербайджана доставлен гражданин Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемый в период с 2021 по 2023 годы, под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из Объединенных Арабских Эмиратов, путем обмана завладел денежными средствами граждан в размере Т21,5 млн. Кроме того, в январе 2022 года, он также обманным путем завладел автомашиной марки Toyota Land Cruiser, причинив существенный ущерб потерпевшему на сумму Т24 млн», — говорится в сообщении в среду.

По данным ведомства, «после совершения преступлений подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, в связи, с чем был объявлен в международный розыск».

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества», — сказано в сообщении.