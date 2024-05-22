Волгоградка получила 4,5 года колонии за ДТП с двумя погибшими

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в сентябре прошлого года подсудимая за рулем «Тойота RAV 4» двигалась по трассе Самара — Энгельс — Волгоград. На 677-м км трассы она решилась на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и врезалась во встречный автомобиль ВАЗ-21103. В результате ДТП погибли два человека — 18-летний водитель и 35-летний пассажир отечественной легковушки.