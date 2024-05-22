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Волгоградка получила 4,5 года колонии за ДТП с двумя погибшими

22 мая Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Быковского районного суда по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы региона, которую обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в сентябре прошлого года подсудимая за рулем «Тойота RAV 4» двигалась по трассе Самара — Энгельс — Волгоград. На 677-м км трассы она решилась на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и врезалась во встречный автомобиль ВАЗ-21103. В результате ДТП погибли два человека — 18-летний водитель и 35-летний пассажир отечественной легковушки.

Суд признал женщину виновной и проговорил ее к 4 годам и 6 мес. колонии. Кроме того, ей присудили выплатить 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Свою вину женщина не признала и обжаловала решение. Однако Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор первой инстанции без изменения.

Приговор вступил в законную силу.