Пермский суд рассмотрит иск фонда «Содействие — XXI век» к Елене Лопаевой

Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал о нескольких попытках осуждённой Лопаевой смягчить приговор. Представители бывшей чиновницы подавали жалобы в судебные инстанции. На заседаниях суда женщина просила не лишать четырёх детей матери и не допускать того, чтобы она родила пятого ребёнка в местах лишения свободы. Заявление о возможной беременности бывшая чиновница никак не прокомментировала. Суд принял решение изменить наказание Лопаевой и добавил запрет занимать должности, связанные с функциями представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе, в органах местного самоуправления на один год.