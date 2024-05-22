Пермский суд рассмотрит иск фонда «Содействие — XXI век» к Елене Лопаевой

Суд в Перми рассмотрит иск фонда «Содействие — XXI век» о возврате похищенных у организации средств к бывшей чиновнице Елене Лопаевой, сообщает РБК Пермь.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о результатах судебного процесса над бывшим заместителем председателя правительства Пермского края Лопаевой. Женщина обвинялась в хищении 67,7 миллионов рублей из бюджета фонда «Содействие — XXI век». Суд признал её виновной в присвоении данных средств. Бывшую чиновницу приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.
18 апреля 2024 года стало известно, что представители благотворительного фонда «Содействие — XXI век» подали иск в отношении Елены Лопаевой. Цель прошения — вернуть похищенные средства. По данным РБК Пермь, Индустриальный районный суд Перми назначил дату первого заседания. Первое рассмотрение запланировано на 28 мая.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал о нескольких попытках осуждённой Лопаевой смягчить приговор. Представители бывшей чиновницы подавали жалобы в судебные инстанции. На заседаниях суда женщина просила не лишать четырёх детей матери и не допускать того, чтобы она родила пятого ребёнка в местах лишения свободы. Заявление о возможной беременности бывшая чиновница никак не прокомментировала. Суд принял решение изменить наказание Лопаевой и добавил запрет занимать должности, связанные с функциями представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе, в органах местного самоуправления на один год.