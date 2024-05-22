Суд отправил Энгеля Фаттахова под стражу на два месяца

Мензелинский суд избрал меру пресечения для бывшего министра образования и науки РТ и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова, которого обвиняют в получении взятки. Его заключили под стражу на два месяца. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Мензелинского суда.