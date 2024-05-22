В Самарканде пьяный 70-летний мужчина сбил второклассницу

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, находившийся в нетрезвом состоянии, совершил наезд на девочку. В данный момент пострадавшая находится в больнице. Мать девочки сообщается, что у ребенка диагностировали перелом, ей пришлось делать операцию.