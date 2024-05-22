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В Самарканде пьяный 70-летний мужчина сбил второклассницу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Нарпайском районе Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала школьница.

Источник: Podrobno.uz

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, находившийся в нетрезвом состоянии, совершил наезд на девочку. В данный момент пострадавшая находится в больнице. Мать девочки сообщается, что у ребенка диагностировали перелом, ей пришлось делать операцию.

Сотрудники Службы безопасности дорожного движения проводят расследование всех обстоятельств инцидента и в ближайшее время установят степень вины водителя и соответствующую меру наказания.

По данному факту возбуждено дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение).