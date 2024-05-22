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Отравившимся продукцией «Жизньмарт» выплатят по миллиону

Екатеринбуржцам, отравившимся онигири, пообещали заплатить компенсацию.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбургский продуктовый бренд «Жизньмарт» готов заплатить горожанам по миллиону. Деньги получат отравившиеся продукцией уральцы. Об этом заявила представитель сети Юлия Самусенко.

— Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по одному миллиону рублей, — заявила Самусенко.

Такую компенсацию в компании назвали «счастливым билетиком». Однако пока не сообщается как именно екатеринбуржцы должны доказать факт отравления.

Напомним, что в Роспотребнадзор обратились 18 жителей Екатеринбурга. Они пожаловались на плохое самочувствие после продукции бренда 16 мая.

— Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями — сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами, — отметили в ведомстве.

Прокуратура Свердловской области начала проверку после отравлений.