Отравившимся продукцией «Жизньмарт» выплатят по миллиону

Екатеринбургский продуктовый бренд «Жизньмарт» готов заплатить горожанам по миллиону. Деньги получат отравившиеся продукцией уральцы. Об этом заявила представитель сети Юлия Самусенко.
— Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по одному миллиону рублей, — заявила Самусенко.
Такую компенсацию в компании назвали «счастливым билетиком». Однако пока не сообщается как именно екатеринбуржцы должны доказать факт отравления.
Напомним, что в Роспотребнадзор обратились 18 жителей Екатеринбурга. Они пожаловались на плохое самочувствие после продукции бренда 16 мая.
— Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями — сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами, — отметили в ведомстве.
Прокуратура Свердловской области начала проверку после отравлений.