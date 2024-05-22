Отравившимся продукцией «Жизньмарт» выплатят по миллиону

— Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по одному миллиону рублей, — заявила Самусенко.