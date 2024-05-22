Спасатели рассказали о результатах поиска подростков, потерявшихся в Уфе

По итогам 54 дней поисков, которые не прекращались ни на один день, спасатели, полиция и волонтеры в общей сложности обследовали лесной массив и береговую линию реки Белой общей протяженностью 78 км. На лодках спасатели осмотрели 2960 км прибрежной линии. Общая площадь исследованной акватории реки Белой составила более 5000 кв.км. Водолазы обследовали более 37 000 кв.м дна реки Белой. Также к работе привлекались кинологи.