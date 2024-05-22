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Спасатели рассказали о результатах поиска подростков, потерявшихся в Уфе

13-летних мальчиков, которые пропали 30 марта, ищут 54 дня.

Источник: «Лиза Алерт»

В Госкомитете РБ по ЧС рассказали о результатах поиска 13-летних подростков, потерявшихся в Уфе 30 марта.

По итогам 54 дней поисков, которые не прекращались ни на один день, спасатели, полиция и волонтеры в общей сложности обследовали лесной массив и береговую линию реки Белой общей протяженностью 78 км. На лодках спасатели осмотрели 2960 км прибрежной линии. Общая площадь исследованной акватории реки Белой составила более 5000 кв.км. Водолазы обследовали более 37 000 кв.м дна реки Белой. Также к работе привлекались кинологи.

«Поиски продолжатся. В ближайшие дни после снижения мутности воды будут возобновлены погружения водолазов», — заявили в ведомстве.