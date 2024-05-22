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Бешеный волк напал на человека в ВКО

В Восточно-Казахстанской области волк, напавший на человека и задравший собак, оказался зараженным бешенством, сообщает El.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Источник: EL.kz

Инцидент произошел 28 апреля в селе Быково, районе Алтай. Волк проник на веранду частного дома, выскочил на улицу и напал на работника, находившегося во дворе, а затем задрал двух собак и убежал.

Сельчане выследили хищника и уничтожили его. У волка взяли патматериалы на экспертизу, которая показала, что животное было заражено бешенством. Об этом сообщил руководитель территориальной инспекции района Алтай Ерзат Амренов.

«Что касается пострадавшего, мужчина проходит лечение, в том числе получает вакцинацию», — добавил Ерзат Амренов.