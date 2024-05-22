Яшина* поместили в ШИЗО

«Якобы он встал на три минуты позже команды “подъем”, и это считается нарушением режима. Мы будем это обжаловать, но уже после того, как он отбудет наказание в штрафном изоляторе», — сказал адвокат.
Бирюков добавил, что из-за этого у Яшина* сорвалось запланированное свидание с родителями, которое ему положено раз в 4 месяца. «Они приехали в колонию и узнали, что он отправлен в ШИЗО», — отметил адвокат.
Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ за то, что в апреле 2022 года в прямом эфире на своем YouTube-канале излагал ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
Согласно сайту УФСИН по Смоленской области, ИК-3 в Сафоново, где Яшин* отбывает наказание, имеет возможность выпускать запчасти для автомобилей и сельхозтехники; продукцию культурно-бытового и хозяйственного назначения из металла, дерева, картона; железобетонные блоки, бачки, кольца; гофротару.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.