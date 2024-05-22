«Выпрыгнули из окна туалета». В Минске шестиклассники сбежали с уроков через окно на втором этаже

В Минске школьники хотели сбежать с уроков и спрыгнули со второго этажа, сообщает 22 мая агентство «Минск-Новости».
ЧП произошло в школе № 132 города Минска. Выяснилось, что утром два шестиклассника решили сбежать с уроков, но не смогли покинуть здание учебного учреждения через центральный вход. Тогда подростки не придумали ничего лучше, чем выпрыгнуть из окна туалета на втором этаже.
Одному парню повезло, и его прыжок со второго этажа оказался удачным, а вот его товарищ сломал ногу. На месте прибывшие врачи скорой помощи оказали ему первую помощь, а затем госпитализировали.
Правоохранители проводят по данному факту проверку.
Между тем Минобразования уже решило, что новый учебный год начнется со 2 сентября в Беларуси. Ранее Минобразования высказалось о раздельном обучении мальчиков и девочек в Беларуси.
Также жительница Волковыска заплатила 5000 рублей целителю из Viber, но пошла в милицию: «После лечения порчи жизнь не улучшилась».
Еще жители Гомельской области страдают от нашествия мошек и гнуса: «Нельзя выйти на улицу».