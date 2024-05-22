«Выпрыгнули из окна туалета». В Минске шестиклассники сбежали с уроков через окно на втором этаже

ЧП произошло в школе № 132 города Минска. Выяснилось, что утром два шестиклассника решили сбежать с уроков, но не смогли покинуть здание учебного учреждения через центральный вход. Тогда подростки не придумали ничего лучше, чем выпрыгнуть из окна туалета на втором этаже.