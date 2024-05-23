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В Пермском крае осудили виновника смертельного ДТП

Автоледи назначили наказание в виде лишения свободы на три года.

Источник: Комсомольская правда

Водитель в Пермском крае осужден после ДТП, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает Кудымкарский городской суд.

Смертельное ДТП, напомним, произошло днем 25 июля около. Со стороны поселка Гайны в направлении Кудымкара ехал «Опель Вектра» под управлением 47-летней женщины. По предварительным данным, на 15 км трассы она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой». Водитель отечественной легковушки и его 66-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

Суд признал автоледи виновной. И отправили на три года в колонию-поселение. Кроме этого, ей запрещено управлять транспортными средствами два года.