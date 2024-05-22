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В Самаре потушили сильный пожар в частном доме на 7-й просеке

В Самаре полностью потушили пожар на 7-й просеке, где загорелись дом и баня.

Источник: МЧС РФ

В Самаре полностью потушили крупный пожар на 7-й просеке. Он произошел 22 мая на 5-м проезде, там загорелся дом № 38. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— В 16:34 пожар удалось полностью ликвидировать. На месте происшествия с огнем боролись 45 человек с использованием 10 единиц техники, — рассказали в ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре поступило дежурному в 12:42. Огонь распространился по кровле частного дома и бане. Жители Самары поделились кадрами с места ЧП, на которых видны клубы черного дыма, развеивающиеся вдоль других домов.

На пожаре спасли женщину. В огне никто не погиб и не пострадал. Ликвидация возгорания была объявлена в 14:41. Площадь возгорания составила 136 квадратных метров.

МЧС