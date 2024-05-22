Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД прокомментировали избиение владельцев бистро ростовским блогером

По данному факту полицейскими проводится проверка.

В Ростове полиция проверяет местного блогера, который избил владельцев японского бистро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Чп случилось 10 мая. Блогер ударил ногой по кухонному окну кафе, который расположен в переулке Газетном. Хозяева заведения попытались успокоить его, но буйный мужчина избил владельцев.

«По данному факту полицейскими проводится проверка», — говорится в сообщении.

В ТГ-каналах также сообщается, что блогер на своей странице выкладывает видео, где издевается над бездомными людьми.