В МВД прокомментировали избиение владельцев бистро ростовским блогером

В Ростове полиция проверяет местного блогера, который избил владельцев японского бистро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Чп случилось 10 мая. Блогер ударил ногой по кухонному окну кафе, который расположен в переулке Газетном. Хозяева заведения попытались успокоить его, но буйный мужчина избил владельцев.
«По данному факту полицейскими проводится проверка», — говорится в сообщении.
В ТГ-каналах также сообщается, что блогер на своей странице выкладывает видео, где издевается над бездомными людьми.