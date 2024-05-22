Названа предварительная причина пожара в электричке в Подмосковье

Возгорание, о котором идет речь, произошло на станции Поварово. До прибытия пожарных огонь пытались потушить сотрудники РЖД и пассажиры. После приезда специалистов огонь был локализован на площади 140 метров, а через несколько минут и вовсе ликвидирован. Всего огнем было охвачено четыре вагона. В пресс-службе РЖД отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.