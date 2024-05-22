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Названа предварительная причина пожара в электричке в Подмосковье

По предварительным данным, причиной пожара в электричке в Московской области стало короткое замыкание. Об этом в среду, 22 мая, сообщил источник «ВМ» в экстренных службах города.

Известно, что из горящего поезда эвакуировались восемь человек. При этом никто не пострадал. Машинисты поезда пытались потушить возгорание песком.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на станции Поварово. До прибытия пожарных огонь пытались потушить сотрудники РЖД и пассажиры. После приезда специалистов огонь был локализован на площади 140 метров, а через несколько минут и вовсе ликвидирован. Всего огнем было охвачено четыре вагона. В пресс-службе РЖД отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Сети опубликовали кадры с горящим поездом. Судя по видео, возгорание началось на стыке двух вагонов — оттуда выходили клубы черного дыма и виднелись языки пламени.

пожары