Житель Приднестровья сбил насмерть пешехода: «А я ничего не помню»

Вскоре ВАЗ-2102 с характерными повреждениями капота обнаружили в одном из дворов села Ново-Комиссаровка Дубоссарского района. Хозяин спал. Сказал, о событиях прошлой ночи ничего не помнит. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.