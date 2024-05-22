Житель Приднестровья сбил насмерть пешехода: «А я ничего не помню»

ДТП произошло на 53-м километре трассе Кишинёв — Волгоград (Полтавская трасса) в период с ноля часов до 5 утра 22 мая, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Водитель автомобиля красного цвета неизвестной марки, предположительно советского производства, сбил пешехода — 43-летнего мужчину, после чего скрылся.
Транспортное средство получило механические повреждения.
Пострадавшего обнаружил проезжавший мимо водитель в начале шестого утра. На скорой мужчину доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.
К поискам водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия, подключились все службы милиции. Проводился подворовый обход во всех близлежащих населённых пунктах.
Вскоре ВАЗ-2102 с характерными повреждениями капота обнаружили в одном из дворов села Ново-Комиссаровка Дубоссарского района. Хозяин спал. Сказал, о событиях прошлой ночи ничего не помнит. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.