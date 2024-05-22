Безоружный раненый боец «Девятки» взял в плен четырех военных ВСУ

Как рассказал ТАСС главред проекта Wargonzo Руслан Хакиев, который общался с бойцом, Сорока — очень скромный, любит разговаривать с людьми. Видео было записано в Первомайском в ДНР (недалеко от Нетайлово), где Сорока в марте и взял в плен украинских военных. «Парни вообще героические, на самом деле. Достаточно посмотреть, во что этот населенный пункт превратился. Просто вот дырки в земле, остатки подвалов, как эти штурмы происходили — одному Богу известно. Я не могу объяснить, как вообще можно оттуда вывезти, еще и с собой кого-то, будучи раненым, привезти. Это вообще, не знаю, из разряда фантастики», — заключил Хакиев.