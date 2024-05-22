Безоружный раненый боец «Девятки» взял в плен четырех военных ВСУ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Раненый боец третьего батальона 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным Сорока взял в плен четырех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал проекту Wargonzo.
«История получилась своеобразная. Шли на штурм, я получил ранение. Необходимо было где-то укрыться, чтобы перебинтоваться, остановить кровотечение. Запрыгнул в подвал, на улице было оставаться невозможно, прилетело бы второй раз, и уже было перематывать нечего. Заскочил в подвал, а там оказались украинцы. На меня направили автоматы, за мной заскочил [боец с позывным] Золотой. По Золотому выстрелили, но, слава богу, он остался жив», — сказал боец.
Потом он потерял сознание, очнулся уже без оружия, без брони. «Оказалось, семеро укропов. Сидели, находились у них на позиции, хотели нас они сдать командованию. Тройка, которая собиралась нас вести, вышла, пошли забирать свою рацию, которую они успешно потеряли. Получилось так, что их свои же и прихлопнули. По итогу никто не пришел, мы остались вдвоем, плюс четверо украинцев, обычные, мобилизованные. В ходе беседы мне удалось их убедить, чтобы они сдались мне», — добавил военный.
По его словам, украинцы не хотели воевать. «Они боялись, что их расстреляют, их убьют. Я дал слово, что их отведу прямо до командования, никто их пальцем не тронет. Они поверили, и как сказал, так и сделал. И ребят никто и пальцем не тронул, и даже не оскорбляли. Они сами говорили, что возвращаться не хотят», — отметил он.
Как рассказал ТАСС главред проекта Wargonzo Руслан Хакиев, который общался с бойцом, Сорока — очень скромный, любит разговаривать с людьми. Видео было записано в Первомайском в ДНР (недалеко от Нетайлово), где Сорока в марте и взял в плен украинских военных. «Парни вообще героические, на самом деле. Достаточно посмотреть, во что этот населенный пункт превратился. Просто вот дырки в земле, остатки подвалов, как эти штурмы происходили — одному Богу известно. Я не могу объяснить, как вообще можно оттуда вывезти, еще и с собой кого-то, будучи раненым, привезти. Это вообще, не знаю, из разряда фантастики», — заключил Хакиев.