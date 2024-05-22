Полыхающую на мосту в Подмосковье электричку сняли на видео

По информации ведомства, пожар охватил два вагона состава на площади в 140 квадратных метров. До прибытия спасателей из поезда самостоятельно эвакуировались восемь человек. Пострадавших нет.
Очевидцы также сняли полыхающую электричку на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно один из охваченных огнем вагонов, который частично стоит на мосту над транспортным тоннелем.
Как пишет ТАСС со ссылкой оперативные службы, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
Ранее в Екатеринбурге на ходу загорелся трамвай с пассажирами. 30 человек самостоятельно покинули транспортное средство. В МЧС рассказали, что пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. Пострадал один человек.