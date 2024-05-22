Суд отказал в УДО осужденному за коррупцию экс-мэру Ярославля

Вторую взятку в 30 млн руб., согласно версии обвинения, Урлашов намеревался получить от директора «Ярдорстроя» Эдуарда Авдаляна. По делу о коррупции вместе с Урлашовым проходили его бывший помощник Алексей Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен. Лопатин был осужден на семь лет, а Донсков оправдан. В 2018 году Лопатин вышел на свободу по УДО.