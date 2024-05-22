Горящая электричка в Москве задержала два «Сапсана» и «Ласточку» в Петербург

Пожар на железной дороге в Москве 22 мая сказался на движении поездов на Ленинградском направлении, в том числе в Петербург. Задержаны четыре поезда дальнего следования и три электрички, еще три — отменены.
Из-за возгорания электрички на станции Поварово задержаны «Сапсаны» № 772 и № 774 следованием из Москвы в Петербург, поезд № 64 «Самара — Петербург» и «Ласточка» № 826 из столицы в Петербург, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Также задерживаются электрички № 7958 «Москва — Тверь», № 6888 «Москва — Крюково» и № 6713 «Тверь — Москва» и отменены три пригородных поезда на участках Поварово — Подсолнечная, Поваровка — Тверь и Подсолнечная — Поваровка.
На станции Поварово для пассажиров организовывают автобусы до Твери с заездом на станции Подсолнечная и Клин.
Пожар случился в 14:52. На станции Поварово загорелась электричка «Москва — Тверь». Люди не пострадали — пассажиров успели эвакуировать. В 15:40 возгорание локализовали, а в 16:15 — потушили. Теперь на месте освобождают пути и восстанавливают инфраструктуру. Поезда пускают по соседнему пути.
В ОЖД не исключают, что источник огня был занесен извне. Причины пожара выясняются. Северная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.