Горящая электричка в Москве задержала два «Сапсана» и «Ласточку» в Петербург

Из-за возгорания электрички на станции Поварово задержаны «Сапсаны» № 772 и № 774 следованием из Москвы в Петербург, поезд № 64 «Самара — Петербург» и «Ласточка» № 826 из столицы в Петербург, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Также задерживаются электрички № 7958 «Москва — Тверь», № 6888 «Москва — Крюково» и № 6713 «Тверь — Москва» и отменены три пригородных поезда на участках Поварово — Подсолнечная, Поваровка — Тверь и Подсолнечная — Поваровка.