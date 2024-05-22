Алматинца осудили на 20 лет за убийство 4-летнего пасынка

Мужчина сожительствовал с матерью ребенка.
«В сентябре 2023 года у подсудимого на почве личной неприязни и с целью отомстить отцу ребенка возник преступный умысел совершения убийства малолетнего Х. (сына его сожительницы). Для совершения своего преступного умысла подсудимый с большой силой, кулаком, свыше 8−9 раз нанес удары по голове и животу малолетнего, которые привели к разрыву печени и внутреннему кровотечению».
После этого оставил его в детском саду. Уже оттуда малыша доставили в больницу, где он через несколько дней скончался от травм.
Как сообщал телеканал КТК, подсудимому 19 лет. Он рассказал, что, будучи студентом колледжа, влюбился в свою преподавательницу. Его родители были против романа из-за разницы в возрасте. Но парень не послушал родных и переехал к женщине. Пара прожила в гражданском браке всего три месяца.
По версии следствия, молодой отчим избил четырехлетнего малыша, а потом отвез его в детский сад.
Воспитатель детсада, куда привели ребенка, рассказала ранее, что, когда раздевала Ханторе (так зовут погибшего малыша), заметила на его лице следы от побоев.
«Я спросила: “Что случилось?” Отчим ответил, что сын упал с горки. Попросили дать воды. Уложили малыша в кровать. Перед прогулкой он снова попросил воды, и его вырвало. Я еще раз спросила у Ханторе, что могло произойти. Он ответил, что папа ударил», — сообщила она.
Приговором суда подсудимого признали виновным, ему назначено наказание — срок на 20 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.