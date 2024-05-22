Алматинца осудили на 20 лет за убийство 4-летнего пасынка

Как сообщал телеканал КТК, подсудимому 19 лет. Он рассказал, что, будучи студентом колледжа, влюбился в свою преподавательницу. Его родители были против романа из-за разницы в возрасте. Но парень не послушал родных и переехал к женщине. Пара прожила в гражданском браке всего три месяца.