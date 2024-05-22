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Алматинца осудили на 20 лет за убийство 4-летнего пасынка

АСТАНА, 22 мая — Sputnik. В Алматы вынесли приговор по резонансному делу — отчим обвинялся в убийстве 4-летнего ребенка.

Источник: Sputnik.kz

Мужчина сожительствовал с матерью ребенка.

«В сентябре 2023 года у подсудимого на почве личной неприязни и с целью отомстить отцу ребенка возник преступный умысел совершения убийства малолетнего Х. (сына его сожительницы). Для совершения своего преступного умысла подсудимый с большой силой, кулаком, свыше 8−9 раз нанес удары по голове и животу малолетнего, которые привели к разрыву печени и внутреннему кровотечению».

говорится в сообщении суда Алматы.

После этого оставил его в детском саду. Уже оттуда малыша доставили в больницу, где он через несколько дней скончался от травм.

Как сообщал телеканал КТК, подсудимому 19 лет. Он рассказал, что, будучи студентом колледжа, влюбился в свою преподавательницу. Его родители были против романа из-за разницы в возрасте. Но парень не послушал родных и переехал к женщине. Пара прожила в гражданском браке всего три месяца.

По версии следствия, молодой отчим избил четырехлетнего малыша, а потом отвез его в детский сад.

Воспитатель детсада, куда привели ребенка, рассказала ранее, что, когда раздевала Ханторе (так зовут погибшего малыша), заметила на его лице следы от побоев.

«Я спросила: “Что случилось?” Отчим ответил, что сын упал с горки. Попросили дать воды. Уложили малыша в кровать. Перед прогулкой он снова попросил воды, и его вырвало. Я еще раз спросила у Ханторе, что могло произойти. Он ответил, что папа ударил», — сообщила она.

Приговором суда подсудимого признали виновным, ему назначено наказание — срок на 20 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.