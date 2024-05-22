В Уфе завершился 54 день поисков пропавших подростков

Напомним, Паша и Дамир 30 марта пошли гулять в городской лес и через пару часов перестали выходить на связь и отвечать на звонки. Домой они так и не вернулись. В ходе поисков близ реки Белой были обнаружены их рюкзаки с вещами, а также вмерзший в лед сапог одного из них. По одной из версий, мальчики могли утонуть. Водолазные работы в то время пришлось практически сразу свернуть из-за начавшегося паводка (он угрожал жизням спасателей). 22 мая глава Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов объявил, что в скором времени водолазы вновь приступят к обследованию реки в поисках Паши и Дамира.