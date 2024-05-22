Представитель Шойгу Россияна Марковская сообщила о смене работы

«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала Марковская в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Марковская родилась в 1991 году во Владивостоке. Она была личным пресс-секретарем Шойгу с ноября 2017 года. До этого она работала корреспондентом и ведущей на ГТРК «Владивосток», телеканалах «Звезда» и РЕН ТВ.
На телеканале «Звезда» Марковская в сентябре 2015 года сделала репортаж о «российском ховерборде», а также взяла интервью у боксера Роя Джонса, пообещав научить его русскому языку. Работая на РЕН ТВ, пообщалась с музыкантами из группы «Рондо», которые пришли на шоу к Захару Прилепину.
Марковская заняла должность пресс-секретаря министра обороны после того, как ее предшественница Дарья Затулина ушла в декрет, сообщал источник РБК в Минобороны. Марковская имеет чин государственного советника Российской Федерации 2-го класса, говорится на ее страничке на сайте Минобороны.
В 2019 году пресс-секретарь Шойгу в интервью «МК», отвечая на вопрос, было ли у нее предварительное собеседование, сказала, что «утверждение на столь высокую и ответственную должность — это процесс не одного дня или недели». На вопрос, насколько изменилась ее жизнь после того, как она заняла этот пост, ответила: «Лучше спросить, что в ней не изменилось! Пожалуй, только номер телефона остался прежним».
По ее словам, ее работа заключалась в «организации информационного сопровождения деятельности министра, интервью, переговоров, программ с участием руководителя» вместе с департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны. Она также работала с личным архивом Шойгу, который, по ее словам, «был во всех “горячих точках” начиная с 90-х годов: осетино-грузинский конфликт, грузино-абхазский конфликт, война в Югославии, приднестровский конфликт».
«Мужчины с цветами в руках всегда выглядят трогательно, а если они еще и в военной форме — это обезоруживает», — отметила также Марковская в интервью, отвечая на вопрос о том, как она праздновала 8 Марта.
Шойгу в мае был назначен на пост секретаря Совета безопасности, новым министром обороны стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.