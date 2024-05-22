Представитель Шойгу Россияна Марковская сообщила о смене работы

В 2019 году пресс-секретарь Шойгу в интервью «МК», отвечая на вопрос, было ли у нее предварительное собеседование, сказала, что «утверждение на столь высокую и ответственную должность — это процесс не одного дня или недели». На вопрос, насколько изменилась ее жизнь после того, как она заняла этот пост, ответила: «Лучше спросить, что в ней не изменилось! Пожалуй, только номер телефона остался прежним».