Белорус, сбивший насмерть двух женщин в подземном переходе на М1, получил 4 года

В итоге 28 июня 2023-го мужчина поехал на своем «Фольксвагене Кадди» из Ганцевичского района в Минск, предварительно приняв назначенные врачом медпрепараты. Однако уже на обратном пути около 17.40 часов близи поселка Энергетиков на скорости 100 километров в час у мужчины начался очередной приступ. Водитель потерял контроль над управлением, и авто выехало на правую по ходу движения обочину, пробило дорожное барьерное ограждение и въехало прямо в подземный пешеходный переход, где в этот момент были пешеходы. От полученных травм 42-летняя женщина и ее 67-летняя мать скончались на месте.