Белорус, сбивший насмерть двух женщин в подземном переходе на М1, получил 4 года

Озвучен приговор водителю из Бреста, который во время приступа эпилепсии сбил двух женщин-пешеходов на трассе М1. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.
Трагедия произошла на территории Дзержинского района в июне 2023-го. Установлено, что 34-летний житель Брестской области с 2021-го страдал заболеванием с периодическими судорожными приступами с внезапной кратковременной потерей сознания. Мужчина получал лечение и применял необходимые препараты. При этом медработники неоднократно информировали водителя о том, что его заболевание препятствует управлению механическими транспортными средствами, и ему нужно повторно пройти медкомиссию. Однако, понимая, что его лишат водительских прав, от медкомиссии мужчина уклонился.
В итоге 28 июня 2023-го мужчина поехал на своем «Фольксвагене Кадди» из Ганцевичского района в Минск, предварительно приняв назначенные врачом медпрепараты. Однако уже на обратном пути около 17.40 часов близи поселка Энергетиков на скорости 100 километров в час у мужчины начался очередной приступ. Водитель потерял контроль над управлением, и авто выехало на правую по ходу движения обочину, пробило дорожное барьерное ограждение и въехало прямо в подземный пешеходный переход, где в этот момент были пешеходы. От полученных травм 42-летняя женщина и ее 67-летняя мать скончались на месте.
Водитель совершил смертельное ДТП на М1 во время приступа эпилепсии. Фото: архив МВД.
Виновнику ДТП инкриминировали причинение смерти по неосторожности двум лицам. На суде мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Приговор еще может быть опротестован.