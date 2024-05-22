В Уфе вынесли приговор 24-летнему мужчине, который организовал нарколабораторию

Как рассказали в ведомстве, Панжинский купил дачный дом в садах под Уфой и завез туда оборудование, необходимое для изготовления наркотиков. Нагрянувшие в лабораторию силовики обнаружили 2,8 кг запрещенных веществ, которые осужденный собирался продать через закладки, а также другие наркотические средства и психотропы общей массой в 20 кг.