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В Уфе вынесли приговор 24-летнему мужчине, который организовал нарколабораторию

Уфимца осудили на 16 лет за создание нарколаборатории в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии вынес приговор 24-летнего Артему Панжинскому, который организовал в частном доме нарколабораторию. Ему назначили 16 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщила региональная ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, Панжинский купил дачный дом в садах под Уфой и завез туда оборудование, необходимое для изготовления наркотиков. Нагрянувшие в лабораторию силовики обнаружили 2,8 кг запрещенных веществ, которые осужденный собирался продать через закладки, а также другие наркотические средства и психотропы общей массой в 20 кг.

На суде Панжинский полностью признал вину. Приговор ему вступил в законную силу.