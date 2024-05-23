В Прикамье третью неделю ищут 61-летнего мужчину на инвалидной коляске

Родные и знакомые третью неделю ищут 61-летнего мужчину на инвалидной коляске, пропавшего в Березниках Пермского края, сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.
В последний раз пожилого жителя Березников видели 7 мая. Он покинул дом престарелых, и с тех пор о его местонахождении никто ничего не знает.
Приметы пропавшего: худощавое телосложение, светло-русые волосы, на голове — залысина. Мужчина носит очки и передвигается на инвалидной коляске, у него отсутствует часть левой ноги до бедра.
Поисковики подчёркивают — пожилой житель Березников нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по номеру: