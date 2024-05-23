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В Прикамье третью неделю ищут 61-летнего мужчину на инвалидной коляске

Он покинул дом престарелых 7 мая.

Источник: Соцсети

Родные и знакомые третью неделю ищут 61-летнего мужчину на инвалидной коляске, пропавшего в Березниках Пермского края, сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

В последний раз пожилого жителя Березников видели 7 мая. Он покинул дом престарелых, и с тех пор о его местонахождении никто ничего не знает.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, светло-русые волосы, на голове — залысина. Мужчина носит очки и передвигается на инвалидной коляске, у него отсутствует часть левой ноги до бедра.

Поисковики подчёркивают — пожилой житель Березников нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по номеру: 8 (342) 204−49−04 или 102.