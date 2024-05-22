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Франция провела испытание обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA

Франция провела первое испытание обновленной ракеты ASMPA, способной нести ядерный заряд, сообщил 22 мая министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

Источник: Reuters

«Самолет ВВС [Франции] Rafale успешно выполнил первый испытательный пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — написал он на странице в соцсети X (бывш Twitter).

По словам министра, испытание реализует задачи в области сил ядерного сдерживания, которые изложены в законе о военном планировании, и демонстрирует «превосходство и оперативную надежность».

Французский закон о военном планировании был принят в июле 2023 года. Он предусматривает выделение €413 млрд на военные расходы в 2024—2030 годах, что на 40% больше оборонного бюджета страны в предыдущем периоде планирования.

Ранее, 12 апреля, Ракетные войска стратегического назначения Вооруженных сил РФ осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области. В Минобороны России отметили, что результаты продемонстрировали высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны. Также оборонное ведомство опубликовало кадры этих испытаний.