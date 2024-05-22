Жителя Чебаркуля посадили на 11 лет за убийство в общежитии

Расправа над 50-летней женщиной произошла в июле 2023 года. В СУ СК России по Челябинской области рассказали, что 44-летний сильно пьяный мужчина в пылу ссоры набросился на знакомую в комнате общежития. Оружие угодило ей в шею.
Жителя Чебаркуля обвинили в убийстве. Материалы уголовного дела уже закончил рассматривать суд. Инстанция признала южноуральца виновным.
По данным ведомства, мужчина проведет 11 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.
Также ему присудили выплату компенсации морального и материального ущерба в размере свыше одного миллиона рублей.