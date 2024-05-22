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Жителя Чебаркуля посадили на 11 лет за убийство в общежитии

Расправа над 50-летней женщиной произошла в июле 2023 года.

Источник: МК.RU Челябинск

Расправа над 50-летней женщиной произошла в июле 2023 года. В СУ СК России по Челябинской области рассказали, что 44-летний сильно пьяный мужчина в пылу ссоры набросился на знакомую в комнате общежития. Оружие угодило ей в шею.

Жителя Чебаркуля обвинили в убийстве. Материалы уголовного дела уже закончил рассматривать суд. Инстанция признала южноуральца виновным.

По данным ведомства, мужчина проведет 11 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Также ему присудили выплату компенсации морального и материального ущерба в размере свыше одного миллиона рублей.