Странный вердикт. В Ташкенте осудили отсутствующего в стране гражданина

Согласно официальной информации Высшего судейского совета, 17 мая текущего года суд рассмотрел дело в отношении узбекистанца и вынес постановление об административном правонарушении. В ходе процесса была выявлена ошибка — правонарушение, в котором его обвиняли, было зарегистрировано 16 апреля, однако на самом деле произошло 16 мая. Суд быстро устранил ошибку, перенеся дату на правильный день.