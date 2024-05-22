Странный вердикт. В Ташкенте осудили отсутствующего в стране гражданина

По информации, распространенной в социальных сетях, Мирабадский районный суд вынес приговор гражданину, который с 20 марта по 25 апреля находился в России. Несмотря на это, его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, совершенное 16 апреля в Узбекистане.
Согласно официальной информации Высшего судейского совета, 17 мая текущего года суд рассмотрел дело в отношении узбекистанца и вынес постановление об административном правонарушении. В ходе процесса была выявлена ошибка — правонарушение, в котором его обвиняли, было зарегистрировано 16 апреля, однако на самом деле произошло 16 мая. Суд быстро устранил ошибку, перенеся дату на правильный день.
По данным судебной системы, дело было автоматически отправлено на рассмотрение судье 17 мая. Эта автоматизация системы предотвращает человеческую ошибку в расписании.
Высший судейский совет подчеркивает, что разъяснение данной ситуации не должно восприниматься как осуждение или оправдание действий суда. Оценка законности судебных решений находится в ведении высшей судебной инстанции. Но учитывая общественное внимание к делу и возможные недоразумения, Ташкентскому городскому суду поручено разобраться в причинах произошедшей ситуации.