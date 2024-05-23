В Прикамье СКР выяснит обстоятельства драки, где юноше откусили часть уха

Следователи выясняют обстоятельства драки в Чусовом, в которой юноше откусили часть уха, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
«Инцидент произошёл 20 мая. В этот день между 18-летним молодым человеком и 17-летним подростком возник конфликт, который перерос в драку. Молодой мужчина избил юношу и совершил иные насильственные действия, причинив последнему травмы», — рассказали региональном в СКР.
Ранее в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь и края» появилась видеозапись конфликта, во время которого один молодой человек откусил другому часть уха. На кадрах видно, что за дракой следили ещё несколько девушек и юношей.
«Пострадавшего жителя Чусового лечат амбулаторно», — пояснили в региональном СКР.
Следователи проводят проверку по сообщению о нанесении юноше побоев, устанавливают все обстоятельства произошедшего.