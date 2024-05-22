Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова

Актриса родилась в феврале 1932 года в Тифлисе в Закавказской СФСР. В 1957 году окончила ВГИК, руководителем курса у нее был советский режиссер Юлий Райзман. В 1958—2019 годах работала актрисой Театра киноактера. С 2019 года была в труппе Центра театра и кино.