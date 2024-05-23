Убийца 11-летней девочки в Красноярском крае сделал неожиданное признание

Стали известны шокирующие подробности убийства 11-летней девочки в Красноярском крае. Напомним, Женя Барсукова пропала 10 апреля 2006 года. Утром ушла из дома в школу, а назад не вернулась. Масштабные поиски тогда ничего не дали. Что же случилось с Женей, удалось выяснить только через 18 лет. С помощью особой методики — «активировав» память главного свидетеля. Оказалось, пятиклассница погибла от рук… своего знакомого. За что он расправился с ребёнком? Смотрите в материале «КП — Красноярск».