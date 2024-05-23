Убийца 11-летней девочки в Красноярском крае сделал неожиданное признание

Стали известны шокирующие подробности убийства 11-летней девочки в Красноярском крае. Напомним, Женя Барсукова пропала 10 апреля 2006 года. Утром ушла из дома в школу, а назад не вернулась. Масштабные поиски тогда ничего не дали. Что же случилось с Женей, удалось выяснить только через 18 лет. С помощью особой методики — «активировав» память главного свидетеля. Оказалось, пятиклассница погибла от рук… своего знакомого. За что он расправился с ребёнком? Смотрите в материале «КП — Красноярск».
Двое пьяных и школьница
24-летнего Виталия А. в Канске считали обычным выпивохой. Нигде не работал, болтался по улицам, собирал металл. Вырученные деньги тут же спускал на спиртное.
В тот роковой день, 10 апреля, с самого утра приложился к бутылке. Употреблял в компании своей знакомой, Светланы*. Через несколько часов выпивка закончилась, решили сходить за добавкой.
На беду, у магазина «Ромашка» столкнулись с Женей. Повторимся, они были знакомы, жили в одном районе — четвёртом военном городке. К тому же девочка была очень общительная, наивная. Охотно разговаривала как с детьми, так и с взрослыми.
Накачанная алкоголем парочка её не напугала. В магазин зашли вместе. А, когда «дяде и тёте» не хватило денег, Женя добавила им десятку — из своего кармана.
— Выглядело это странновато: двое подшофе и рядом маленькая девочка, — вспоминала потом свидетельница. — Но Женя вела себя спокойно. Её никто не удерживал, не принуждал. Причины вмешаться не было никакой, увы…
Забулдыга оказался монстром
Тут бы и разойтись, но Виталий вдруг предложил:
— Пошли с нами? Отпразднуем, у моей матери сегодня день рождения! (позже он откажется от этих слов — прим.ред.).
Почему девочка согласилась? Остаётся лишь догадываться. В дом его тётки, где было застолье, вернулись уже втроём. Посидели еще, потом Светлана ушла домой.
Отметим, всё это известно со слов Виталия. А он к тому моменту едва держался на ногах. О произошедшем дальше помнит смутно.
Собрались, оделись. И он повёл в школьницу в заброшенный барак (это в 150−200 метрах от дома). Зачем, ответить не смог.
Там они поссорились. Якобы потому, что девочка стала подшучивать над ним. Пьяный, в припадке ярости, набросился на ребёнка и задушил. Клянётся, никакого сексуального насилия.
Когда пришёл в себя, понял, что наделал, перепугался. Уверяет, даже пытался вернуть жертву к жизни, реанимировать. Но безрезультатно.
Тогда спрятал тело в подполье и бросился бежать. Быстро уехал из города, на север — в Норильск. Скрылся на 18 лет!
Распутать это дело смогли только благодаря современной методике — «оживив» память свидетельницы. Той, что видела их в магазине. Спустя годы она смогла вспомнить и подробно описать, что видела. Вскоре Виталия задержали. За убийство девочки ему грозит вплоть до пожизненного срока.
(* имя изменено по закону; возраст девочки на ориентировке указан ошибочно).