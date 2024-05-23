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Молодой мотоциклист погиб в ДТП в Новогрудке

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Молодой водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в Новогрудке, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Авария произошла в среду, 22 мая, около 18:40 на улице Мицкевича районного центра.

«Установлено, что 57-летний мужчина, управляя микроавтобусом Volkswagen, при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся со встречным мотоциклом Suzuki».

сказали в инспекции.

Там также отметили, что 24-летнего местного жителя, который был за рулем байка, от удара отбросило под встречный автомобиль Opel. В результате мотоциклист погиб от полученных тяжелых травм.

На месте работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

В Госавтоинспекции автомобилистам напомнили, что при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся во встречном направлении.