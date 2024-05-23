Молодой мотоциклист погиб в ДТП в Новогрудке

Авария произошла в среду, 22 мая, около 18:40 на улице Мицкевича районного центра.
«Установлено, что 57-летний мужчина, управляя микроавтобусом Volkswagen, при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся со встречным мотоциклом Suzuki».
Там также отметили, что 24-летнего местного жителя, который был за рулем байка, от удара отбросило под встречный автомобиль Opel. В результате мотоциклист погиб от полученных тяжелых травм.
На месте работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.
В Госавтоинспекции автомобилистам напомнили, что при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся во встречном направлении.