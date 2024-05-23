В ГИБДД рассказали о ДТП на мамоновской трассе, в котором пострадал ребенок

22 мая на трассе в Гурьевском районе автомобиль БМВ, девушка-водитель которого, выезжая со второстепенной дороги, не уступила движущейся по главной дороге «Лада». В результате столкновения, водитель и пассажир автомобиля марки «Лада» с места ДТП были доставлены в БСМП Калининграда. Несовершеннолетний пассажир автомобиля БМВ получил телесные повреждения, его отвели в детскую областную больницу.