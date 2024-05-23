Убийство школьника в Жамбылской области: руководству школы грозит тюремный срок

«Трагедия случилась во время уроков в школе села Кумжота. Вместо физики учащихся восьмого класса отправили на улицу, на физкультуру. Родители погибшего 14-летнего Мираса уверены: их сына в уличном туалете до смерти избил старшеклассник. Но ученики, которые стали очевидцами происшествия, сначала рассказывали, будто мальчик сам случайно упал и умер».