Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках

Первоначально дело господ Тамбиева и Ляховенко должно было слушаться в Москве. Однако Верховный суд России изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры, считающей, что за длительное время работы в системе столичного СКР Марат Тамбиев наверняка оброс связями в судейском корпусе Москвы. Это делает невозможным объективное рассмотрение дела в столице. Несмотря на доводы защиты о том, что это не более чем предположение, дело было направлено в суд подмосковной Балашихи.
Марат Тамбиев обвиняется ГСУ СКР в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), в четырех приготовлениях к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Кристине Ляховенко вменяется в вину одна взятка, превышение должностных полномочий, а также фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).
Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана, кроме того показания на следователя Тамбиева дал адвокат Роман Мейер, оформивший явку с повинной.
Материал в отношении последнего по обвинению в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК) выделен в отдельное производство. По версии следствия, под видом оказания юридической помощи защитник буквально «доил» своих клиентов — участников хакерской группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов (ранее носили фамилии Ризаев и Синичкин соответственно) и гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева. Они создали в даркнете маркетплейс Unicvv, где продавались украденные данные банковских карт и номеров социального страхования (SSN) иностранцев, преимущественно граждан США. Хакеры настолько доверяли адвокату, что не просто дружили с ним семьями, но даже выделили ему место под офис в своем помещении в «Москва-Сити». Если верить материалам дела, с Маратом Тамбиевым Роман Мейер познакомился через соседа его отца по даче.
В июне 2020 года в квартиру Марка Бергмана вломились пять человек под видом сотрудников ФСБ во главе с реальным полковником МВД Ярославом Суковицыным, забрав деньги и ценности на 5 млн руб., адвокат Мейер обратился к майору Тамбиеву за помощью. Тот посодействовал в оперативном возбуждении в УВД по Восточному административному округу дела о грабеже (ст. 161 УК). В благодарность за это следователь Тамбиев, возглавлявший тогда Мещанский следственный отдел СКР, получил 500 тыс. руб.
Впоследствии, как установили в ГСУ СКР, получение взяток фигурантом через адвоката, который имел от этого свою долю, было буквально поставлено на поток. Так, по версии ГСУ СКР, майору Тамбиеву заплатили 2,5 млн руб. за то, чтобы дело о грабеже было передано из полиции в СКР. А затем, опасаясь, что в поле зрения сыщиков может попасть его незаконная хакерская деятельность, господин Бергман заплатил господину Тамбиеву еще $250 тыс., чтобы на это закрыли глаза. Позже за взятку в размере $350 тыс. майор Тамбиев добился предоставления Марку Бергману госзащиты, а также задержания и ареста его двоюродного брата Султана Гасамбекова. Последний в 2021 году был осужден Московским гарнизонным военным судом вместе с полковником Суковицыным и еще тремя соучастниками за организацию налета на его квартиру.
В январе 2021 года Марк и Константин Бергманы, а также Кирилл Самокутяев стали сами фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса Unicvv. Им вменили в вину «неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой» (ч. 2 ст. 187 УК). Дело попало в производство следователя Кристины Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району, который к тому времени возглавил Марат Тамбиев.
По данным следствия, за избрание хакерам домашнего ареста вместо заключения под стражу обвиняемые через адвоката Мейера заплатили Марату Тамбиеву $590 тыс. и 750 тыс. руб. Тот $500 тыс. забрал себе, оставив $90 тыс. и рубли защитнику за посредничество. А еще $160 тыс. майор Тамбиев получил от господина Самокутяева за то, чтобы не налагать арест на хранившиеся у того в ячейке Сбербанка $750 тыс. Интересно, что всего хакер передал для майора через адвоката $360 тыс., из которых господин Мейер забрал себе больше половины — $180 тыс.
На изъятых в ходе обысков у хакеров флешках и жестких дисках имелись криптокошельки с астрономической суммой в 5212,9 биткойнов. Вместо того чтобы наложить на электронные деньги арест, майор Тамбиев предложил обвиняемым поделить их поровну.
Они согласились, для чего в ночь на 22 января 2022 года в камеру вещдоков СО по Тверскому району был приглашен специалист-айтишник Владимир Тисленко. Он перевел 2718,66 биткойнов на крипотокошельки майора, а еще 2493,6 биткойнов — на новые кошельки обвиняемых, после чего отформатировал изъятые устройства.
Следствие полагает, что частью биткойнов майор Тамбиев поделился со своим заместителем Дмитрием Губиным, который сейчас находится в розыске, и следователем Кристиной Ляховенко.
По версии ГСУ СКР, Марат Тамбиев еще несколько раз пытался получить у троих подследственных внушительные суммы: $300 тыс. за избрание подозреваемому Бауржану Тыншимову, другу Марата Бергмана, меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а также $1 млн (по $333 тыс. c каждого из троих обвиняемых) за заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, которое помогло бы им получить минимальные сроки. Однако в первом случае Тыншимов отказался прилетать из Казахстана в Москву, а во втором — переговоры с пытавшимися сбить цену хакерами затянулись, а 24 марта 2022 года майора Тамбиева задержали сотрудники ФСБ.
Это произошло после того, как господин Тамбиев, по версии следствия, потребовал от Марка Бергмана половину из 56 млн руб., которые хранились на счетах фактически принадлежащей ему компании «Слобода», на балансе которой имелся карьер в Московской области и строительная техника.
За то, чтобы на счет фирмы не налагали арест, обвиняемый согласился заплатить, но только для вида. Обратившись с заявлением в правоохранительные органы, он передал через Романа Мейера денежную «куклу», в которой из 26 млн руб. только один миллион был настоящим.
В ходе следствия господин Тамбиев свою вину не признал. Он категорически отрицает получение каких-либо денег и криптовалюты. Майор считает, что Роман Майер оговаривает его, чтобы смягчить свою участь, и на самом деле просто присваивал деньги клиентов, прикрываясь своим знакомством с ним. Стоит отметить, что при обысках у силовика не нашли ни крупных сумм наличных денег, ни дорогостоящего имущества, а потому под арест попал ряд объектов недвижимости его родных. Защита майора полагает, что следствие без должной проверки приняло на веру показания господина Мейера о причастности майора Тамбиева к взяткам. При этом обвинение построено на словах «исключительно заинтересованных лиц», таких как Владимир Тисленко (дело в отношении него выделено в отдельное производство). Последний первоначально был свидетелем, а потом перешел в обвиняемые, а потому его показаниям не следует доверять. От подробных комментариев защитники воздержались, отметив, что «предпочитают доказывать невиновность подзащитного в суде, а не в СМИ».
Не признала вину и Кристина Ляховенко, которая была арестована лишь в сентябре 2023 года. Она отрицает как получение взятки биткойнами, так и превышение полномочий с фальсификацией доказательств. Последние, в частности, выразились в том, что она, по данным СКР, вместо приобщения к делу флешек с криптовалютой, как вещдоков, составила расписки о возврате их обвиняемым, указав, что они пусты. Фактически же следователь передала электронные носители своему руководителю Марату Тамбиеву.
По приговору Таганского суд Москвы от 29 марта 2023 года трое участников Infraud Organization Бергманы и Самокутяев, а также еще один член группировки Андрей Новак получили от 2,5 до 3,5 года лишения свободы условно. Защищавший Марка Бергмана адвокат Кирилл Бельский отказался прокомментировать дело Марата Тамбиева.
В июне того же года Никулинский суд столицы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 1032 биткойна (около $24 млн, или 1,6 млрд руб.), найденные в папке «пенсия» из компьютера Марата Тамбиева. Куда делись остальные 1100 биткойнов, остается неясным.
Ожидается, что к рассмотрению дела Балашихинский горсуд приступит уже в июне. Слушания могут пройти в закрытом режиме.