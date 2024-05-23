Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках

В ходе следствия господин Тамбиев свою вину не признал. Он категорически отрицает получение каких-либо денег и криптовалюты. Майор считает, что Роман Майер оговаривает его, чтобы смягчить свою участь, и на самом деле просто присваивал деньги клиентов, прикрываясь своим знакомством с ним. Стоит отметить, что при обысках у силовика не нашли ни крупных сумм наличных денег, ни дорогостоящего имущества, а потому под арест попал ряд объектов недвижимости его родных. Защита майора полагает, что следствие без должной проверки приняло на веру показания господина Мейера о причастности майора Тамбиева к взяткам. При этом обвинение построено на словах «исключительно заинтересованных лиц», таких как Владимир Тисленко (дело в отношении него выделено в отдельное производство). Последний первоначально был свидетелем, а потом перешел в обвиняемые, а потому его показаниям не следует доверять. От подробных комментариев защитники воздержались, отметив, что «предпочитают доказывать невиновность подзащитного в суде, а не в СМИ».